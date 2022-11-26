تركيا.. مقتل جنديين خلال عمليات "المخلب القفل" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، مقتل جنديين اثنين خلال عملية "المخلب القفل" الجارية شمالي العراق، وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أعلن وزير الدفاع التركي عقد اجتماع لمناقشة الوضع.

ونقلت قناة TRT التليفزيونية، عن بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع دون تحديد مكان الحادث: "نتيجة لإطلاق النار من قبل أعضاء منظمة إرهابية انفصالية في منطقة عملية " المخلب القفل"، قتل جنديان وأصيب ثلاثة جنود آخرين".

ووفقا لصحيفة "ملييت"، يعقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا مع قيادة القوات المسلحة في البلاد بعد أنباء عن مقتل الجنديين في منطقة العمليات بسوريا والعراق.

وذكرت الصحيفة أن "الوزير أكار عاد إلى أنقرة في وقت أبكر مما كان مخططا له من قونية، حيث شارك في أنشطة مع الرئيس، ويعقد اجتماعا مع قيادة القوات المسلحة في مركز عمليات القوات البرية".

وأعلنت وزارة الدفاع فجر اليوم السبت، مقتل جندي واحد، وإصابة ثلاثة بجروح.

وتشن تركيا عملية جوية ضد الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر، وتم الإبلاغ عن ضربات على مدينة كوباني، وكذلك في شمال العراق، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

المصدر: نوفوستي