"المرصد السوري": قذائف على قاعدة تركية بريف حلب ورد على مناطق القوات الكردية

أطلقت القوات التركية عدة قذائف مدفعية على محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي، بينما ردت القوات الكردية والجيش السوري بقصف قاعدة عسكرية تركية.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" على موقعه الإلكتروني: "في محافظة حلب، قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، بقذائف المدفعية، محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي".

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وأضاف: "في المقابل، قصفت القوات الكردية والنظام بالمدفعية الثقيلة قاعدة عسكرية تركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وذكر "المرصد السوري" أنه تمكن من رصد، القوات التركية والفصائل الموالية وهي تقوم بالقصف بأكثر من 40 قذيفة مدفعية، محيط قرى الشوارغة وقلعة الشوارغة والعلقمية بناحية شرّان ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف عفرين شمال غربي حلب.

وكان مراسل RT أفاد مساء أمس بمقتل 3 جنود أتراك وإصابة رابع، في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني، على قوة للجيش التركي في شمال العراق.

وأوضح أن الهجوم وقع في منطقة عملية "المخلب-القفل" التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"