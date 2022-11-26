وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

تاريخ النشر:26.11.2022 | 13:53 GMT |
آخر تحديث:26.11.2022 | 14:05 GMT | أخبار العالم
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.
أصدرت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية تقريرا مؤقتا يقول إن جائحة (كوفيد 19) ناجمة على الأرجح نتيجة حادث متعلق بدراسة بحثية في المختبر.
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن حكومة البلاد تعد إصلاحات قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
كشفت مصادر لـRT عن تطورات القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة من سلطات الجمارك، بعد الكشف عن حيازتها مواد مخدرة خلال قدومها من أمريكا.
ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.
أعربت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، عن غضبها وخيبة الأمل بسبب الأداء الضعيف للمنتخب القطري، وخروجه مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أضيء ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن بألوان قوس قزح قبل مباراة "الأسود الثلاثة" ضد الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في مونديال قطر دعما لمجتمع المثليين.
أصدرت الجمارك المصرية اليوم الجمعة بيانا كشفت فيه تفاصيل القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة، لحيازتها مواد مخدرة.
ودع المنتخب القطري نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تعادل المنتخبين الهولندي والإكوادوري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
نشرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني تغريدة حول ما وصفتها بـ"النظرة الدونية" للمجتمع العربي، وذلك في ضوء استمرار الضجة حول ملف حقوق المثليين ومجتمع "+LGBTQ" خلال بطولة كأس العالم 2022.
نشرت بوليتيكو أن مئات الطائرات المسيرة صينية الصنع باتت تشاهد بكثافة خلال الأشهر الأخيرة، وهي تحلق في مناطق حظر الطيران بواشنطن.
في حادثة ليست الأولى من نوعها خلال السنوات القليلة الماضية، تمكّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى من إقناع مواطن تركي بالتراجع عن محاولة الانتحار وإنهاء حياته.
أعلنت الحكومة القطرية، مراجعة استثماراتها في لندن بعد حظر هيئة نقل المدينة، الإعلانات الخاصة بها على الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق، في العاصمة البريطانية.
ألقت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي في مصر، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة منة شلبي وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.
انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعددية الجنسية لدى المجتمعات الغربية، مشيرا الى أنهم لا يعرفون حتى ما هي "الأم"، إنهم يعتبروها "الوالد رقم 1 أو رقم 2".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الأوكرانيين يتم استخدامهم كوقود للمدافع، والذين "يسيئون التصرف" يتم إطلاق النار عليهم أمام زملائهم، وهذا تأكيد لنظام النازيين الجدد.
أثار ظهور وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، وهي ترتدي شارة "حب واحد" لدعم المثليين خلال حضورها مباراة منتخب بلادها أمام اليابان، غضب المشجعين العرب على مواقع التواصل.
فضل مقاتل جريح من شركة "فاغنر" أن يموت طوعيا بـ "رصاصة رحمة" على أن يقع أسيرا في يد القوات الأوكرانية.
ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حوار لزوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يلينا زيلينسكايا، بأن استطلاع الرأي الذي أجرته BBC قد تم في قبو كما يبدو.
أحرج المهاجم الإكوادوري، إينير فالنسيا، الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بأهدافه في بطولة كأس العالم "قطر 2022".
أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
سخرت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، من تصريحات مواطنها اللاعب حسن الهيدوس، بعد خروج المنتخب القطري مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
قال خبير اقتصادي روسي يعمل في مؤسسة متخصصة بالاستثمارات، إن أزمة العملة تواجهها عادة البلدان النامية، مضيفا أن الوضع في هذا المجال تغير في السنوات الأخيرة.
اعتبرت تقارير إعلامية أن اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ممثلي الشركات الأوروبية ورجال الأعمال كان بمثابة إشارة واضحة لواشنطن بأن أوروبا "عادت إلى رشدها" وستحمي مصالحها.
أثار نجم خط وسط منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ويستون ماكيني، غضب المشجعين خلال مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا، أمس الجمعة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في مونديال قطر.
رغم أن الكشف عن المتسللين ونشاطهم على الهاتف الجوال أمر ليس سهلا، خاصة أن من يخترق الهاتف من مصلحته أن يبقى مختبئا ليواصل تجسسه، إلا أنه توجد طرق للكشف عنهم وتجنبهم.
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا فضائية تظهر أوكرانيا غارقة في ظلام دامس.
أعلن نجم الكرة المصري أحمد حسن، إقالة مسؤول في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بعد اتهامه بفضيحة جنسية مع سيدة عشرينية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض كوفيد، وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي.
أثار مشهد يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه، أثناء مباراة منتخب بلاده ضد غانا في مونديال قطر، الكثير من الجدل.
وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأزياء التي عليها رموز صليبية والتي يرتديها مشجعو إنجلترا بأنها "مسيئة"، وذلك بعد أن تم إبعاد بعض المشجعين عن الملاعب في قطر.
ذكرت صحيفة "التلغراف" نقلا عن مصادر، أن "حركة "طالبان" حققت الملايين من المونديال من خلال توفير معدات البناء لتشييد الملاعب في قطر".
تعرض المنتخب التونسي الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، للهزيمة أمام المنتخب الأسترالي 0-1، السبت على استاد الجنوب وذلك في ثاني جولات المجموعة الرابعة من مونديال قطر.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.
انتشر مقطع فيديو للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، وهو يحفز لاعبيه بحماس في فترة الاستراحة ما بين شوطي المباراة ضد الأرجنتين، في مستهل مشوارهما بمونديال قطر.
أوصى الأخصائي الروسي الطبيب، ميخائيل ليبيديف، بإضافة إلى النظام الغذائي الخضار الورقية التي تساعد في تحسين الذاكرة، بما في ذلك الأغذية التي تحتوي على أوميغا 3 وأحماض دهنية أساسية.
أفاد مراسلنا بمقتل 3 جنود من الجيش التركي وإصابة رابع، في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني، على قوة للجيش التركي في شمال العراق.
أكدت موسكو أن تصنيف البرلمان الأوروبي لروسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب"، جزء من الحملة الإعلامية والسياسية التي ينفذها الغرب ضدها، ولا تمت بصلة للحرب ضد الإرهاب الدولي.
عبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، عن فرحته بفوز منتخب إيران على نظيره الويلزي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أكدت السفارة الروسية لدى أوتاوا، أن السلطات الكندية تخلط بين مفهومي الميول الجنسية الفردية وحقوق الإنسان، وتحاول تشويه صورة روسيا، لتبنيها قانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية.
يمكن أن تكون نباتات القنب هي اللاعب المفقود في كفاح الإنسان ضد تغير المناخ، حيث يمكن للقنب أن يمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أكثر من ضعف امتصاص الأشجار له.
أكدت أنجيلا ميركل، أنها إذا تقدّمت بترشيحها مرة أخرى كمستشارة لألمانيا، فإنها ستواصل السعي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أفادت صحيفة "إنديا توداي" نقلا عن مصادر بأن قطر لم توجه دعوة رسمية للداعية الإسلامي الهندي الأصل، ذاكر نايك، لحضور افتتاح مونديال كأس العالم 2022 أو المشاركة في فعالياته.
بات منتخب قطر المضيف أول المودعين في مونديال 2022 الجمعة، بعدما مني بخسارة ثانية تواليا وهذه المرة أمام السنغال 1-3، وتعادل هولندا والإكوادور 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا" رأي خبير حول تأثير ظروف الشتاء في فاعلية أسلحة الناتو في أوكرانيا.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن أحراز القوات الروسية تقدما على طول خط التماس في محور دونيتسك.
أعرب الرئيس الشيشاني عن امتنانه وشكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاهتمامه بأمهات المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وعن شكره للسيدة الشيشانية التي حضرت الاجتماع.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن واقعة طرد مصر لـ 11 طيارا إسرائيليا وصلوا البلاد أمس الأربعاء وتم منعهم من دخول مصر.
تصادم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني مع أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ويلز، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
يشهد اليوم السابع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.
احتفل مهاجم منتخب غانا، عثمان بوكاري، بتسجيله لهدف في شباك البرتغال، خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الخميس في دور المجموعات لمونديال قطر، على طريقة النجم كريستيانو رونالدو.
أكد المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، أن لاعبيه جاءوا إلى بطولة كاس العالم "قطر 2022" من أجل التأهل.
ستكون مباراة الغد بين السعودية وبولندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر، هي الأولى من نوعها بين المنتخبين على المستوى الرسمي.
أثارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها بمونديال قطر 2022 مرتدية شارة "حب واحد".
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لمروحيات "Mi-35" الهجومية، خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بأن الحكومة الألمانية وافقت على مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار الطاقة.
خرج المنتخب الأمريكي بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام نظيره الإنجليزي، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.
رجح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، صحة مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق النار على الجنود الروس من قبل الجيش الأوكراني.
اندلع حريق بالقرب من قرية مشجعي كأس العالم 2022 المقام على الأراضي القطرية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأمهات 17 جنديا روسيا من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، واللاتي جئن من مناطق مختلفة من ربوع روسيا.
تحدثت قناة مكسيكية مع أحد المشجعين السعوديين الذي ظهر بخفة ظل شديدة للحديث عن مواجهة المكسيك مع الأرجنتين، ووجه رسالة برغبته في الإطاحة بميسي.
مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات لمونديال قطر، فكيف إذن سيتم تحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي في حال تساوى منتخبان أو أكثر في نفس المجموعة بعدد النقاط.
أعلن عبد الله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن كمية الامطار التي سقطت على مدينة جدة يوم الخميس 24 نوفمبر في غضون 6 ساعات عادلت ما يهطل فيها بموسم كامل.
أنعش المنتخب السنغالي حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بفوزه على نظيره القطري بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في مونديال 2022.
نفذت مقاتلة سو-35 طللعة قتالية واستهدفت طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرتها في الوقت المناسب.
قال رئيس بلدية خاركوف إيغور تيريخوف إن الغالبية العظمى من سكان المدينة يتحدثون اللغة الروسية وسيستمر في مخاطبة سكان البلدة باللغة الروسية، على الرغم من الغرامة.
أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الجدل بسبب دعمه لتصرف وزيرة الداخلية الألمانية بمخالفة قوانين قطر والفيفا، وارتدائها شارة "حب واحد" خلال مباراة منتخب بلادها.
تغنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإنجازه التاريخي الذي حققه الخميس، في انتصار بلاده على غانا بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.
أعلنت بولندا أخيرا أن القرار بشأن مكان نصب منظومة صواريخ "باتريوت" التي قدّمتها ألمانيا لوراسو، يعود بشكل حصري إلى برلين.
يبدو أن "حمى كرة القدم" لن تكون الوحيدة التي يمكن أن تنتشر في كأس العالم هذا العام.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مؤتمر صحفي للمنتخب السعودي، والرد على تقارير بأن كل لاعب سعودي حصل على سيارة فاخرة من طراز "رولز رويز" بعد فوز "الأخضر" على الأرجنتين.
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أوهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالانتصار واستعادة جميع الأراضي التي حررتها روسيا، بما فيها شبه جزيرة القرم، ستبوء بالفشل.
أعلنت وزارة الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 300 مرتزق خلال اليوم الماضي، بينهم أكثر من 200 مرتزق بولندي بمقاطعة خاركوف بأوكرانيا.
أحدث المدرب لويس إنريكي، المولع بالتكنولوجيا، ثورة في مقاربة إسبانيا لمونديال قطر 2022.
أعربت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد عن تخوفها من خسارة المنتخب السعودي أمام منتخب بولندا في بطولة كأس العالم، عبر تغريدة "غامضة" نشرتها على صفحتها في "تويتر".
خطفت إيران الفوز على ويلز (2-0) في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.
طلبت جمعيات بريطانية من مشجعي المنتخب الإنجليزي المتواجدين في قطر خلال كأس العالم، عدم ارتداء ملابس القديس جورج (ترمز للحملة الصليبية)، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف".
قالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، منار غانم، إن البلاد لن تتأثر بالسحب المطرية الضخمة التي تسقط حاليا في جدة بالسعودية وتسبب سيولا عارمة.
تنطلق غدا الأحد منافسات بطولة كأس العالم في كرة القدم بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب قطر، مستضيف البطولة، بنظيره الاكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو.
علق مجلس النواب المصري اليوم الجمعة على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معتبرا أن هذا القرار بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة.
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريحات زيلينسكي بشأن نيته استعادة القرم تؤكد على عدم استعداد وعدم رغبة كييف في حل المشكلات بالطرق غير العسكرية.
حملت الصحف القطرية الصادرة، السبت، المدرب الإسباني فيليكس سانشيس، مسؤولية الإقصاء المبكر لمنتخب "العنابي"، من دور المجموعات لمونديال 2022 الذي يستضيفه على أرضه للمرة الأولى.
سيغيب البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقررة الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر، بسبب الإصابة حسبما أعلن الاتحاد البرازيلي.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه كان من المفترض أن تتم إعادة التوحيد مع دونباس في وقت سابق، وكان بإمكان الناس تجنب الخسائر.
أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" تعرض قاعدة القوات الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة في سوريا لقصف صاروخي.
انتقد إيدين هازارد، نجم المنتخب البلجيكي، تصرفات المنتخب الألماني أمام اليابان بالجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.
كشفت مصادر قضائية أن جهات التحقيق بالقاهرة قررت حبس رجل الأعمال محمد عبد المحسن الممثل القانوني ومدير شركة الحديثة للتشييد والاستثمار العقاري لاتهامه في 192 حكم.
ذكرت وزارة النقل السورية أن مطار اللاذقية الدولي في سوريا استقبل اليوم رحلة طيران روسية مدنية، وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما.
علق قراء صحيفة "Le Figaro" على دعوات فلاديمير زيلينسكي لإدانة الضربات الروسية الأخيرة وفقدان العديد من المدن الأوكرانية للطاقة مؤخرا.
أفادت صحيفة "تايمز" بأن نزاعًا تجاريا ودبلوماسيا برز بين المملكة المتحدة وبلجيكا بعد أن رفضت بروكسل نقل معدات هامة لقوات الردع النووي إلى حليفتها في الناتو لندن.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه على خلفية اعتماد مجلس الدوما الروسي، قانونا يحظر الترويج للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية.
يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" في كرة القدم، متصدر ووصيف كل من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن كيف يتم التفريق بين منتخبين بحال تعادلهما في النقاط؟
أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا أن نحو 78.7% من مواطني روسيا يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أعلن نائب إدارة محافظة زابزروجييه الروسية، فلاديمير روغوف، أن المعدات الحربية المدولبة التي سلّمها الغرب لأوكرانيا لا جدوى لها في ظروف طقس الخريف.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه فورسوف، في "زافترا"، حول هدف العولميين المتطرفين الذي تفشله روسيا في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه، عن السيناريوهات المتوقعة لتطور الصراع في أوكرانيا.
كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول إصرار أردوغان على حل المسألة الكردية في شمال سوريا بالقوة، رغم وجود قوات أمريكية هناك.
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