الدفاع الروسية: جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض "كوفيد" بناء على سلالة "أوميكرون"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض كوفيد وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم السبت، إن تسبب الفيروس المعدل تسبب في موت 80% من نماذج الحيوانات التي تم إخضاعها للتجارب، كما أنه أدى إلى ظهور أعراض عصبية غير نمطية وتلف رئوي شديد.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية فقد أظهر اختبار الخصائص الوقائية لدى الأجسام المضادة انخفاضا بمقدار 11 ضعفا في قدرتها على تحييد مسببات الأمراض الجديدة وعدم فعالية اللقاحات الموجودة.

وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من المخاطر البيولوجية العالية، أجريت الدراسة بأموال حكومية أمريكية، دون الحصول على الموافقة المناسبة من هيئة تنظيم السلامة البيولوجيةالأمركية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية