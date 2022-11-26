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لافروف يوضح أسباب أوهام زيلينسكي باستعادة القرم

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لافروف يوضح أسباب أوهام زيلينسكي باستعادة القرم
AP
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أوهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالانتصار واستعادة جميع الأراضي التي حررتها روسيا، بما فيها شبه جزيرة القرم، ستبوء بالفشل.

وأضاف لافروف عبر فيلم وثائقي نشرته قناة "روسيا 24": "إن النهج الذي سار عليه زيلينسكي هو نهج هجين من صنع الغرب الذي يوهمه اليوم بأنه قادر على الانتصار واستعادة جميع الأراضي التي حررتها روسيا، بما فيها شبه جزيرة القرم، متناسيا تاريخها الروسي".

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 وتابع: "ربما لم يكن لدى زيلينسكي الوقت الكافي للاطلاع على التاريخ بسبب عمله في نادي السعادة والحيلة".

وأكد أن شبه جزيرة القرم كانت وستبقى روسية، وأن أوهام زيلينسكي وأسياده الغربيين ستبوء بالفشل، وأن الشعب الأوكراني هو من يستحق التحرر من حكم نظامه النازي وسطوة أسياده الغربيين.

المصدر: تاس

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