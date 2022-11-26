ماسك يعلق على غياب منشورات ترامب على تويتر

قال المالك الجديد لشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إيلون ماسك، إن غياب المنشورات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعيد حسابه إلى الشبكة الاجتماعية، لا تحزنه.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي: "أنا بخير لعدم نشر ترامب أي شيء. المهم أن يقوم تويتر بتصحيح خطأ جسيم في حظر حسابه، رغم عدم مخالفته القانون أو شروط الاستخدام".

وقال إن حجب حساب ترامب، الذي كان آنذاك رئيسا للبلاد، قوض مصداقية تويتر لدى نصف الولايات المتحدة.

I’m fine with Trump not tweeting. The important thing is that Twitter correct a grave mistake in banning his account, despite no violation of the law or terms of service.



Deplatforming a sitting President undermined public trust in Twitter for half of America. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماسك "لا مبالاة" تجاه قلة نشاط ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في أوائل عام 2021، منعت إدارة الشبكة الاجتماعية "تويتر" ترامب من استخدام خدمتها. حدث هذا بعد وقت قصير من محاولة أنصار الرئيس الجمهوري، الذي كان آنذاك سيد البيت الأبيض، منع الكونغرس الأمريكي من الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز الديمقراطي جو بايدن.

جادل المسؤولون في حظر حساب ترامب، مع الاحتمال الكبير بأن تغريداته ستحث الناس على الشغب.

المصدر: نوفوستي