وزيرا الدفاع الأمريكي والألماني يناقشان التدابير المشتركة لمساعدة أوكرانيا

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته الألمانية كريستينا لامبرخت خلال محادثة هاتفية، الإجراءات المشتركة لدعم أوكرانيا وتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وبحسب بيان البنتاغون: "ناقش رئيسا وزارتي الدفاع في البلدين الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن في الجناح الشرقي لحلف الناتو".

وأضاف البيان: "أشاد الوزير أوستن بالدور القيادي لألمانيا في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا.. واتفق الوزراء على تنسيق الجهود بشكل وثيق لتقديم المساعدة لأوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو".

وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي