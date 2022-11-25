بوتين يلتقي بأمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمهات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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وبدأ الرئيس حديثه بأن روسيا تحتفل خلال أيام بـ "عيد الأم"، وأشار إلى أن الأم التي يتواجد أبناؤها في مناطق القتال، ترتبط حياتها طوال الوقت بالشعور بالقلق والمسؤولية.

وشدد بوتين على أن جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة هم أبطال حقيقيون، ولا أحد سواهم يعرف نوع العمل البطولي الذي يقومون به ومدى خطورته. وتابع: "نحن نشارك ألم الخسارة مع أولئك الذين فقدوا أبناءهم، وسنبذل قصارى جهدنا لنشعرهم بالدعم وأننا نقف إلى جانبهم كتفا بكتف".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك "الكثير من الخداع والأكاذيب على شبكة الإنترنت، ولا شيء يمكن الوثوق به، حيث أن المعلومات هي أحد أسلحة الصراع، ووسيلة فعالة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنه يتحدث شخصيا مع المشاركين في العملية الخاصة عبر الهاتف.

المصدر: RT