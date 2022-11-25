الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 مرتزق بولندي في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا

أعلنت وزارة الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 300 مرتزق خلال اليوم الماضي، بينهم أكثر من 200 مرتزق بولندي بمقاطعة خاركوف بأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الجو-فضائية الروسية وجهت ضربات دقيقة إلى مناطق تمركز المرتزقة في منطقة فيليكي خوتوري بمقاطعة خاركيف، قضت خلالها على نحو 200 مسلح بولندي .

بالإضافة إلى ذلك استهدف سلاح الجو الروسي مناطق تمركز مسلحي "الفيلق الأجنبي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 100 مرتزق.

وفي محور جمهورية لوغانسك الشعبية تصدت القوات الروسية لمحاولة القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم، وتم القضاء على حوالي 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وفي اتجاه كراسنو ليمان تم إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية والقضاء على نحو 70 جنديا وتدمير 6 عربات.

كذلك تمكنت القوات الروسية في محور دونيتسك من إحباط هجوم للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 4 طائرات مسيرة واعتراض 5 صواريخ من نوع "هيمارس" و"أولخا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية