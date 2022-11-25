تقدم القوات الروسية على طول خط التماس في محور جمهورية دونيتسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن أحراز القوات الروسية تقدما على طول خط التماس في محور دونيتسك.

وقال بوشيلين في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "وحداتنا تعمل في ظروف صعبة، بما في ذلك الظروف الجوية، لكنها تحقق تقدما".

وأضاف أن القوات الروسية قادرة الآن على المزيد من تنظيم صفوفها، وهذا من شأنه أن يساعد على الاستجابة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب لمختلف الخطوات والتحركات من جانب القوات الأوكرانية.

وأوضح أن العدو يحاول بشكل دوري جس نبض قطاعات مختلفة من الجبهة، خاصة في القطاع الشمالي لجمهورية دونيتسك، لإيجاد نقاط ضعف، مضيفا أنه يصطدم كل مرة بإجراءات مضادة.

وقال الرئيس المؤقت لجمهورية دونيتسك إن الوحدات العسكرية الآن قادرة أكثر من قبل على الرد بشكل مناسب، وبعد كل هجوم مضاد للعدو، تحرز تقدما وتحاول تعزيز وضعها على الميدان.

المصدر: نوفوستي