ستولتنبيرغ: أوكرانيا ستشهد "شتاء قاسيا" وسنستمر بدعمها عسكريا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إن أوكرانيا ستشهد" شتاء قاسيا" جراء الضربات الصاروخية الروسية لمصادر الطاقة، مشددا، ورغم قساوة الوضع سيستمر الحلف في دعمه عسكريا لكييف.

وأضاف ستولتنبيرغ اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري في بوخارست: "جراء الهجمات الصاروخية سيعاني الأوكرانيون من فقدان الحرارة والضوء والطعام. هذه بداية رهيبة لفصل الشتاء بالنسبة لأوكرانيا".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن أوروبا الآن تمر أيضا بفترة أزمة طاقة وارتفاع الأسعار.

بالمقابل اعتبر ستولتنبيرغ أن حلف الناتو لا يزال يعتقد أن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا يزيد من فرص السلام، وقال: "من مصلحتنا الأمنية دعم أوكرانيا.. لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، ونحن نضمن ممارسة حقها.. تنتهي معظم الحروب بالمفاوضات، لكن ما يحدث على طاولة المفاوضات يعتمد على ما يحدث على الأرض. لذلك، فإن أفضل طريقة لزيادة فرص التوصل إلى تسوية سلمية هي دعم أوكرانيا".

من جانب آخر رد الأمين العام للناتو على سؤال حول رفض ألمانيا نشر أنظمة دفاع جوي باتريوت في أوكرانيا، قائلا:، "نرى أن الإنتاج قد توسع بشكل كبير. وعلى وجه الخصوص، تمكن الناتو من زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة السوفيتية بشكل كبير، وهذا ما تحتاجه أوكرانيا بشكل عاجل، حيث لا تزال لديها كمية كبيرة من المدفعية السوفيتية، التي تحتاج إلى ذخيرة وقطع غيار. إن الدول المنفردة على الجانب الشرقي للتحالف ما زالت تتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة لهذا الغرض".

المصدر: تاس