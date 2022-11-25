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الممثل الدائم لروسيا في فيينا لا يرى حاجة لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن محطة زابوروجيه

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الممثل الدائم لروسيا في فيينا لا يرى حاجة لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن محطة زابوروجيه
Globallookpress Dmytro SmolyenkoKeystone Press Agency
محطة زابوروجيه للطاقة الذرية (صورة أرشيفية)
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أعرب الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، عن قناعته بعدم ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن منطقة الحماية حول محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

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وقال أوليانوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إنه ليست هناك حاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي يؤمن منطقة عازلة حول محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه نهاية الأسبوع الماضي، قد أعلن عن تكثيف جهوده لإنشاء منطقة أمن نووي عازلة حول المحطة.

المصدر: نوفوستي

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