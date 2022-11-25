نشطاء البيئة في ألمانيا يعرقلون حركة مطار برلين

تسبب نشطاء البيئة من جماعة ألمانية تطلق على نفسها "الجيل الأخير" في إغلاق مدرج بمطار برلين، قبل أن تتدخل السلطات وتبعدهم عن المدرج.

وتمكن الناشطون من تجاوز السياج المحيط بالمطار وتمركزوا على أحد المدرجات، حيث التصق العديد منهم بمدرج المطار، بينما ركب آخرون على الدراجات.

وأعلنت المكتب الصحفي للمطار في وقت سابق أن مدرجين في المطار مغلقان.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت في وقت سابق عن المتحدث باسم المطار أن المتظاهرين كانوا على أحد الممرات الثانوية، التي تم فصلها عن مدارج الطائرات.

المصدر: وكالات