إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

أعلنت حالة التأهب للغارات الجوية في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا، وفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت.

ووفقا للخريطة على الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في مناطق كيروفوغراد وميكولايف ودنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حالة تأهب جوي في المناطق التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

ويذكر أن غارات القوات المسلحة الروسية بدأت على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وشنت القوات الروسية ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وبعد الغارات في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد قد توقف بالفعل عن العمل.

المصدر: نوفوستي