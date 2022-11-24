مينسك تكشف عدد البيلاروس الذبن خانوا وطنهم ويقاتلون مع قوات كييف

حدّدت وزارة داخلية بيلاروس وجود 160 مواطنا من البلاد، كانوا قد انضموا للقتال إلى جانب نظام كييف.

وقال وزير داخلية بيلاروس إيفان كوبراكوف على هواء قناة " ОНТ": "هذا الرقم الذي ذكرته - 160 – تقريبي. هم 160 شخصا من الذين حددناهم، والذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا. ولكن في الواقع، هرب نصفهم، ومات منهم أحد ما بالفعل. ولكن سواء كثيرا أو قليلا، فإن حقيقة أن الناس خانوا وطنهم - بغض النظر عن تعدادهم – فهي لا تزال فكرة سيئة".

وقال الوزير البيلاروسي: "من الجلي أن أوكرانيا هي بلدنا الأم. ولكنهم يموتون وهم داعمين للأيديولوجية الفاشية - وهذا أمر سيئ للغاية".

واختتم الوزير: "سنعثر على هؤلاء الأشخاص ونقدمهم للعدالة وفي مكان ما نُجري حوارات وقائية".

المصدر: نوفوستي