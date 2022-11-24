الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لاعتماد روسيا قانونا يحظر الترويج للمثليين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه على خلفية اعتماد مجلس الدوما الروسي، قانونا يحظر الترويج للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية.

وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بيان: "يتضامن الاتحاد الأوروبي مع المواطنين الروس المحرومين من حقوقهم الإنسانية".

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن اعتماد مثل هذه القوانين يساهم في "التحريض على رهاب المثلية الجنسية وتعزيز قمع الخطاب النقدي والبديل".

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الدوما في روسيا في القراءة الثالثة قانونا يحظر الدعاية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وإعادة تحديد الجنس في الإعلانات والكتب والأفلام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تضمين هذه المعلومات في قائمة الممنوعات للأطفال.

وسينظر مجلس الاتحاد في حزمة من القوانين التي تحظر دعاية المثليين في 30 نوفمبر.

المصدر: RT