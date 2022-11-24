وزير أوروبي يرجح الاتفاق على تحديد سقف أسعار الغاز الروسي في ديسمبر

رجح وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، أنه في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، سيكون الاتفاق ممكنا على سقف أسعار الغاز الروسي.

ونقلت تاس عنه قوله: "بالحكم على الأجواء التي تمت ملاحظتها اليوم، أود أن أقول نعم.. جميع الدول لديها رغبة في التوصل إلى اتفاق".

ووفقا للسياسي، فإن إيطاليا حتى الآن غير راضية عن الاقتراح الحالي، وأشار إلى أن روما يمكن أن "تستغني عن تحديد سقف السعر" إذا تم وضع معايير واضحة لتجنب المضاربة وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي اقترح فترة انتقالية مدتها 45 يوما بعد الإعلان عن سقف أسعار الغاز الروسي في 5 ديسمبر.

وقال بيتشيتو فراتين، إن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي تنتقد اقتراح المفوضية الأوروبية بوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي.

المصدر: RT