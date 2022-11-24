أردوغان يريد جعل تركيا دولة محورية في منتجات سوق "الحلال"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سوق "الحلال" اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية بفضل موثوقيته، مشيرا إلى أنه لم يعد مرغوبا عند المسلمين فحسب وإنما لجميع المستهلكين.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في رسالة عبر الفيديو شاركها في انطلاق "القمة العالمية الثامنة للحلال" ومعرض "حلال إكسبو 9" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول، اليوم الخميس.

وأفاد أردوغان في الرسالة أن "سوق الحلال الذي اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية، بفضل منتجاته وخدماته النظيفة والصحية والموثوقة، أصبح قطاعا لا يرغبه المسلمون فحسب إنما جميع مجموعات المستهلكين".

معربا عن أمله في أن تساهم القمة والمعرض في جعل تركيا دولة محورية في مجال اقتصاد منتجات الحلال، وتطوير تجارتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.

المصدر: الأناضول