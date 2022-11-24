الاتحاد الأوروبي يعفي هنغاريا من تحديد سقف أسعار النفط الروسي

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، خلال مؤتمر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي قرر إعفاء بلاده من تحديد سقف أسعار النفط الروسي.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عنه، فإن النسخة الحالية من مقترحات الاتحاد الأوروبي، تنص على إعفاء إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب من إدخال سقف سعري.

وقال سيارتو: "هذا يعني أنه لن يؤثر على هنغاريا إذا تم قبول مقترح تحديد سقف أسعار النفط".

وفي وقت سابق، أعلن عزم بلاده السعي لإعفائها من الأسعار الهامشية للغاز والنفط، وأشار الوزير إلى أن مبادرات المفوضية الأوروبية لا تساهم في إنهاء الأزمة بل على العكس من ذلك تفاقم من حدتها.

في 23 نوفمبر، قدمت دول الاتحاد الأوروبي مقترح تحديد سقف سعر للنفط الروسي من 65 إلى 70 دولارا للبرميل، ولا تزال مناقشة معايير سقف أسعار النفط مستمرة.

المصدر: لينتا.رو