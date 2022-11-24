برلماني بولندي: تعيين ميلنيك نائبا لوزير الخارجية الأوكراني صفعة للبولنديين

انتقد نائب رئيس البرلمان البولندي بيوتر زغوجيلسكي، تعيين السفير الأوكراني السابق لدى برلين أندريه ميلنيك نائبا لوزير الخارجية الأوكراني، واصفا هذا التعيين بأنه "صفعة للبولنديين".

وقال زغوجيلسكي في حديث لقناة "تي في بي 1" البولندية إن "تسمية هذا السيد لمنصب نائب وزير الخارجية الأوكراني ضربة في قلب عائلات فولين وصفعة لجميع البولنديين".

وأعاد إلى الأذهان تصريحات ميلنيك عن جرائم القوميين الأوكرانيين بحق البولنديين أثناء "مجزرة فولين" في عام 1943 حيث قال إن "جرائم كثيرة ومجازر ارتكبت من الطرفين".

وطالب نائب رئيس البرلمان البولندي بأن تصف وارسو رسميا تعيين ميلنيك بـ"الاستفزاز".

وأضاف: "نريد أن نعود إلى علاقات بولندية – أوكرانية مبنية على الحقيقة وليس على الايديولوجية".

وأعرب عن استغرابه من أن وسائل الإعلام البولندية "تقلل من شأن هذه الفضيحة".

يذكر أن ميلنيك كان يشتغل منصب السفير الأوكراني في برلين، وأدلى بعدد من التصريحات المثيرة للجدل أثناء أدائه مهام السفير. وتم إعفاؤه من هذا المنصب، وعينه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نائبا لوزير الخارجية اعتبارا من 18 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي