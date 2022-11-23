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نيبينزيا: نازيو كييف يقمعون المدنيين الموالين لروسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبر

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نيبينزيا: نازيو كييف يقمعون المدنيين الموالين لروسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبر
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
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أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نازيي قوات كييف بدأوا قمع المدنيين الموالين لروسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبر.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بدأ النازيون الأوكرانيون الذين دخلوا الضفة الغربية لنهر دنيبر عمليات تطهير وقمع جماعية ضد السكان. وحذرت ممثلة السلطات الأوكرانية لوغوفايا مسبقا من أن القوات الأوكرانية "ستطلق النار على الخونة وتقتلهم كالكلاب".

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وأشار إلى أنه تم فرض حظر تجول في المنطقة من أجل التستر على هذه الجرائم.

وأعلن متحدث الطوارئ بمقاطعة خيرسون الروسية، في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت 39 شخصا من المدنيين الموالين لروسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من مدينة خيرسون، وتحضّر مشاهد ملفقة لاتهام الجيش الروسي بهذه الجريمة.

المصدر: نوفوستي

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