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"بوليتيكو": دول الناتو تبحث سبل تعويض أسلحتها التي استنزفتها في أوكرانيا

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Globallookpress
عرض عسكري لقوات الناتو في لاتفيا
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تبحث الحكومات الغربية سبل شراء وإنتاج أسلحة جديدة في أسرع وقت ممكن لإعادة تعزيز ترساناتها من الأسلحة، التي استنفدتها بـ"حرب القدرات الصناعية" في أوكرانيا، حسب وزير الدفاع السويدي.

وذكرت الصحيفة أن الدول الغربية تبحث عن سبل لزيادة إنتاج المنظومات المضادة للدروع والدفاع الجوي الحديثة، وذخيرة المدفعية، حيث تستخدم القوات الأوكرانية 5-6 آلاف قذيفة يوميا.

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وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وزير الدفاع السويدي بول جونسون النزاع في أوكرانيا بأنه "حرب القدرات الصناعية".

وتؤكد "بوليتيكو" في هذا الجانب، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم يكن لدى مجمع الصناعات العسكرية الغربية، الوقت لزيادة القدرات الإنتاجية واجتذاب عمالة جديدة، فيما الشركات تنتظر عقودا جديدة.

المصدر: تاس

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