خبير: صاروخ "سارمات" سيضمن أمن روسيا لـ50 عاما مقبلة

كشف فلاديمير دغتيار المدير العام لمركز "ماكييف" الروسي لصناعة الصواريخ، عن بدء إنتاج صواروخ "سارمات" البالستية الاستراتيجية العابرة للقارات، وأنها ستضمن أمن روسيا لعقود.

وقال دغتيار في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "لقد تم بدء إنتاج الصواريخ بشكل منتظم، وتزويده بالرؤوس اللازمة".

وأشار إلى أن صواريخ "سارامات" قادر على تعزيز القدرات العسكرية الروسية، وضمان أمن الأراضي الروسية لـ40-50 عاما مقبلة.

المصدر: RT