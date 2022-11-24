السفارة الروسية بواشنطن تعلق على إعلان CIA سعيها للتعاون مع مواطنين روس

أعلنت السفارة الروسية بواشنطن أن إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سعيها للتعاون مع مواطنين روس يعارضون العملية العسكرية في أوكرانيا، دليل على "نهج واشنطن العدائي".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تضمن تصريحات لنائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد مارلو، بأن الوكالة تبحث عن مواطنين روس ممن يعارضون العملية العسكرية في أوكرانيا من أجل التعاون معهم.

وأشارت السفارة الروسية في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء، إلى أن "المسؤول اعترف علنيا بأن الوكالة الاستخباراتية تبحث عن عملاء محتملين من بين الروس حول العالم، ودعا مواطنين روس للتعاون من أجل المنفعة المتبادلة .

وتابعت السفارة: "لم تكن لدينا أوهام بشأن نشاط وكالة الاستخبارات المركزية المعادي لروسيا، وهذه هي حقيقة معروفة أن الاستخبارات الأمريكية تحاول زعزعة الاستقرار في روسيا وتتدخل في الشؤون الداخلية".

وأضافت السفارة أن تصريحات مارلو "تؤكد النهج العدائي لواشنطن الهادف إلى إضعاف روسيا من خلال الأساليب التخريبية، وهذا يثبت بأن الأزمة الأوكرانية تمت إثارتها من قبل الدوائر الحاكمة الأمريكية بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، مثلما ورد في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي".

المصدر: تاس