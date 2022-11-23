زيلينسكي يوقع موازنة الدولة لعام 2023 بعجز قدره 38 مليار دولار

وقّع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، قانون موازنة الدولة لعام 2023، بعجز بلغ 38 مليار دولار، آملا في تغطية الدول الغربية هذا العجز.

أعلن ذلك اليوم الأربعاء، النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، وكتب في "تيلغرام": "وقع الرئيس على مشروع الموازنة لعام 2023".

وحسب لجنة البرلمان لشؤون الموزانة، تم في موازنة 2023، رفع سقف الدين العام إلى 6.42 تريليون غريفنيا (أكثر من 172.7 مليار دولار)، وهو ما يمثل 102.3 بالمئة من المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، بواقع 169 مليار دولار.

كما يتوقع قرار الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.2 بالمئة، وارتفاع أسعار التجزئة 28 بالمئة.

وأعرب زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر برلين، عن رغبته في أن يغطي الغرب عجز الميزانية الأوكرانية لعام 2023.

المصدر: تاس