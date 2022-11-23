 
مباشر

زيلينسكي يوقع موازنة الدولة لعام 2023 بعجز قدره 38 مليار دولار

أخبار العالم

زيلينسكي يوقع موازنة الدولة لعام 2023 بعجز قدره 38 مليار دولار
Globallookpress
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8k9

وقّع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، قانون موازنة الدولة لعام 2023، بعجز بلغ 38 مليار دولار، آملا في تغطية الدول الغربية هذا العجز.

أعلن ذلك اليوم الأربعاء، النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، وكتب في "تيلغرام": "وقع الرئيس على مشروع الموازنة لعام 2023".

وحسب لجنة البرلمان لشؤون الموزانة، تم في موازنة 2023، رفع سقف الدين العام إلى 6.42 تريليون غريفنيا (أكثر من 172.7 مليار دولار)، وهو ما يمثل 102.3 بالمئة من المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، بواقع 169 مليار دولار.

كما يتوقع قرار الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.2 بالمئة، وارتفاع أسعار التجزئة 28 بالمئة.

وأعرب زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر برلين، عن رغبته في أن يغطي الغرب عجز الميزانية الأوكرانية لعام 2023.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أكبر فوز في مونديال قطر.. إسبانيا تمزق شباك كوستاريكا (فيديو)