تعود إلى 100 عام قبل الميلاد.. سرقة أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية من متحف شهير في ألمانيا

سرقت من متحف شهير في ألمانيا عملات ذهبية تعود إلى 100 عام قبل الميلاد، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وأوضحت الشرطة المحلية في مانشينغ جنوبي ألمانيا، أن موظفي متحف المدينة اكتشفوا في الصباح أن الواجهة حطمت، وأن العملات مفقودة.

وقال رئيس بلدية مانشينغ هربرت نيرب، في تصريح لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ"، إن اختفاء الكنز يشكل كارثة للمدينة البافارية.

وأوضح أن اللصوص قطعوا خطوط الهاتف لتجنب مراقبة عناصر الأمن، والتمكن من تنفيذ خطتهم بهدوء، وهو ما لم تشأ الشرطة تأكيده.

وكانت هذه المجموعة المكونة من أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية عنصرا أساسيا في متحف الفن السلتي والروماني في مانشينغ.

واكتُشف بعض هذه القطع عام 1999، وهي تعود إلى 100 عام قبل الميلاد، وبلغت قيمة المسروقات ملايين من الدولارات، بحسب الشرطة.

🔴NOTICIA DE ÚLTIMA HORA ARQUEOLÓGICA: Roban en el Museo Celta y Romano de Manching, en Alemania, una colección de 450 monedas de oro. Datan del s.III a.C y tienen un valor económico de 113'2 millones de euros.



El robo de arte más grande de la historia moderna. Abro hilo ⬇️ pic.twitter.com/LqqgVI1coX — El secreto de los druidas 🌳(Africa Castañeda)® (@SecretoDruidas) November 23, 2022

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام ألمانية