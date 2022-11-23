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تعود إلى 100 عام قبل الميلاد.. سرقة أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية من متحف شهير في ألمانيا

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تعود إلى 100 عام قبل الميلاد.. سرقة أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية من متحف شهير في ألمانيا
Globallookpress
تعود إلى 100 عام قبل الميلاد.. سرقة أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية من متحف شهير في ألمانيا
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سرقت من متحف شهير في ألمانيا عملات ذهبية تعود إلى 100 عام قبل الميلاد، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وأوضحت الشرطة المحلية في مانشينغ جنوبي ألمانيا، أن موظفي متحف المدينة اكتشفوا في الصباح أن الواجهة حطمت، وأن العملات مفقودة.

وقال رئيس بلدية مانشينغ هربرت نيرب، في تصريح لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ"، إن اختفاء الكنز يشكل كارثة للمدينة البافارية.

وأوضح أن اللصوص قطعوا خطوط الهاتف لتجنب مراقبة عناصر الأمن، والتمكن من تنفيذ خطتهم بهدوء، وهو ما لم تشأ الشرطة تأكيده.

وكانت هذه المجموعة المكونة من أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية عنصرا أساسيا في متحف الفن السلتي والروماني في مانشينغ.

واكتُشف بعض هذه القطع عام 1999، وهي تعود إلى 100 عام قبل الميلاد، وبلغت قيمة المسروقات ملايين من الدولارات، بحسب الشرطة.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام ألمانية

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