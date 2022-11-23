لوكاشينكو: لا مكان للابتزاز النووي في السياسة الدولية

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الخطاب النووي للزعماء الغربيين آخذ في التصاعد، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون أي مكان للابتزاز النووي في السياسة الدولية.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن لوكاشينكو: "شيء لم يكن من الممكن تخيله قبل عامين أو ثلاثة. الخطاب النووي للقادة الغربيين تجاوز الحدود".

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وأشار لوكاشينكو إلى بيان السلطات البولندية التي أعلنت استعدادها لنشر أسلحة نووية على أراضيها.

يشار إلى أنه في وقت سابق، لم يستبعد وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، مشاركة قوات الناتو في القتال في أوكرانيا، في حال استخدام الأسلحة النووية.

بدوره، ذكر السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف، أن بعض ممثلي دول حلف الناتو بدأوا الحديث عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا.

المصدر: RT