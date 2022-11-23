جهاز الأمن الأوكراني يدعي العثور على "أدبيات موالية لروسيا" في الكنيسة الأرثوذكسية

أصدر جهاز الأمن الأوكراني SBU اليوم بيانا بنتائج عمليات التفتيش التي قام بها في كنائس وأديرة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بما في ذلك دير كييف بيتشيرسكايا لافرا.

وجاء في البيان أن الضباط قاموا بأنشطة ميدانية في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا وديرين آخرين في منطقة ريفني، وكذلك في مباني أبرشية سارني التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، حيث عثروا على "أدبيات موالية لروسيا، وأموال: (أكثر من 2 مليون غريفنا – 54 ألف دولار) و100 ألف دولار، وعدة آلاف روبل روسي". وأشار البيان إلى أنه خلال الإجراءات الأمنية في مقرات الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، تم معاينة أكثر من 350 مبنى كنسي، ومقابلة 850 شخص بعناية، بينما التحقيق مع 50 شخصا من قبل جهات مكافحة التجسس، بما في ذلك باستخدام جهاز كشف الكذب.

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ومن بينهم من لم يكونوا مواطنين أوكرانيين فحسب، بل وأجانب أيضا، وبخاصة مواطنين روس كانوا موجودين على أراضي تلك المقرات الكنسية.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد فتح، 13 نوفمبر الجاري، قضية جنائية بشأن واقعة ترتيل المصلّين لترانيم قديمة عن روسيا في إحدى كنائس الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وكان الدير قد انتقل من حيازة الدولة إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في مايو، بينما أعلن "المجمع الكنسي" لمنظمة "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" المنشقة عن إنشاء منظمة دينية، يريد من أجلها الحصول على إحدى كنائس الدير، حيث ترى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أن "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" تحاول الاستيلاء على دير كييف بيتشيرسكايا لافرا من خلال إنشاء دير للرهبان هناك.

كذلك تزايدت الهجمات التي تشنها عناصر قومية متطرفة على الكنائس وعلى الرهبان والمؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، علاوة على أنه تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني في مارس الماضي بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، والاستيلاء على عقاراتها وكافة ممتلكاتها.

وقد تم إنشاء هيكل منظمة "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" من منظمتين منشقتين عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية نهاية عام 2018 بمبادرة من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو وبطريرك القسطنطينية بارثولوميو، بالتعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وفي عام 2018، أعلن المجمع الكنسي للبطريركية المسكونية عن منحه استقلالا لـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية"، ما أدى إلى قطع التواصل ما بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والبطريركية المسكونية، وفي مطلع عام 2019، وقع بارثولوميو، بطريرك القسطنطينية المسكوني على وثيقة توموس التي اعترفت رسميا بـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" المشكلة حديثا.

ومع ذلك، فإن "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" هي في واقع الأمر تابعة لبطريركية القسطنطينية، ومعظم الكنائس الأرثوذكسية المحلية الخمسة عشر في العالم لا تعترف بقانونيتها.

المصدر: تاس