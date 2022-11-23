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قراء صحيفة Die Welt: زيلينسكي لا يريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا كي يملأ جيوبه بالمليارات

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قراء صحيفة Die Welt: زيلينسكي لا يريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا كي يملأ جيوبه بالمليارات
Globallookpress
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انتقد قراء صحيفة Die Welt الألمانية، بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول سعي حكومته لتنظم 4000 قاعة تحتوي على تدفئة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

 واعتبر القراء أن زيلينسكي غير آبه بمصير شعبه ولا يسعى للتفاوض مع روسيا، كي يحصل على مزيد من الأموال الاتحاد الأوروبي.

وكتب أحد المعلقين قائلا: "إذا فكر زيلينسكي في مصير شعبه قليلا، فسيشرع ببدء مفاوضات السلام على الفور".

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وقال آخر: "أوكرانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها حصلت على 20.5 مليار لإعادة الإعمار، دون أي مساءلة حول وجهات إنفاق المليارات السابقة" وتساءل ما إذا كشف زيلينسكي والأوليغارشية الأوكرانية عن حساباتهم؟

وكتب ثالث: "بينما الأوكرانيون يعانون، يمني زيلينسكي نفسه بالنصر النهائي، فهو يفضل ترك شعبه يعاني على التفاوض".

وأضاف آخر: "ما تفعله الولايات المتحدة وأتباعها لأوكرانيا غير أخلاقي!، بينما يسعى المهرج الذي يجلس في منصب الرئيس لتدمير بلاده".

 

المصدر: نوفوستي

 

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