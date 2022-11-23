الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه جراء انفجار بعبوة ناسفة في دمشق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد مستشاريه جراء انفجار بعبوة ناسفة في دمشق، محملا إسرائيل مسؤولية مقتله.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان "نعلن نبأ استشهاد أحد مستشاري سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية العقيد داود جعفري في سوريا بانفجار عبوة ناسفة على يد عملاء الكيان الصهيوني قرب دمشق".

وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد".

المصدر: وكالة "مهر"