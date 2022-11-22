تشاد.. جهاديون يقتلون نحو عشرة عسكريين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التشادية أن نحو عشرة جنود قتلوا الثلاثاء برصاص جهاديين هاجموا موقعا للجيش في غرب تشاد.

وقال براه محمد في بيان إن الهجوم أسفر أيضا عن "جرحى".

ونُفذ الهجوم في "الصباح الباكر" بالقرب من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد، على الحدود بين تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا، حيث تهاجم جماعة بوكو حرام وتشكيل منشق عنها يحمل اسم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا الجيوش والمدنيين في الدول الأربع على نحو متكرر.

وأشار محمد إلى أن وحدة من الجيش "أُرسلت تمهيدا لإنشاء مركز متقدم في جزيرة بوكا تولووروم التي تعرضت لهجوم من قبل عناصر من بوكو حرام".

وقال المتحدث إن القتلى والجرحى "جميعهم من عناصر قوات الدفاع".

وتنشط الجماعتان في منطقة بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر بينها جزر صغيرة مأهولة.

وأعلن الرئيس التشادي الجنرال، محمد إدريس ديبي إتنو، قبل عشرة أيام، خلال زيارته للمنطقة أنه "لم تعد بوكو حرام الان تملك القوة لمهاجمة الثكنات" في منطقة البحيرة وهي تستهدف الآن "السكان وممتلكاتهم".

إقرأ المزيد

المصدر: "فرانس برس"