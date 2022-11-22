مقتل امرأة في قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية

أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بمقتل امرأة جراء قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو الروسية.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "أصيبت في رأسها عندما دفعها الانفجار إلى الوراء. حاول الأطباء تقديم كل المساعدة اللازمة لها، لكنها ماتت في سيارة الإسعاف دون أن تستعيد وعيها".

وأضاف أن منطقة محيطة بمستشفى قدامى المحاربين، حيث تتم معالجة كبار السن، تعرضت اليوم الثلاثاء لقصف من جانب القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وتابع: "دمرت القذائف واجهة المستشفى وألحقت أضرارا بعدة نوافذ به، كما لحقت أضرار بأنبوب غاز في المنطقة المجاورة. وتعمل في مكان الحادث جميع خدمات الطوارئ".

المصدر: نوفوستي