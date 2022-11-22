زعيم ترانسنيستريا يناشد الأمم المتحدة والأمن والتعاون في أوروبا بسبب أزمة الغاز مع مولدوفا

ناشد فاديم كراسنوسيلسكي رئيس جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب أزمة العلاقات وخاصة في مجال الغاز مع مولدوفا.

واتهم كراسنوسيلسكي سلطات كشيناو بممارسة الضغوط وبخطر حدوث كارثة إنسانية في المنطقة.

وقال المكتب الصحفي لرئاسة جمهورية ترانسنيستريا في بيان له اليوم: "ناشد كراسنوسيلسكي، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأرسل رسائل رسمية إلى أنطونيو غوتيريش وهيلغا ماريا شميد بهذا الخصوص. وتمت الإشارة إلى أن الوضع الحالي يستحق اهتماما وثيقا من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية في ترانسنيستريا".

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وتابع البيان القول: "يجب في المقام الأول دفع سلطات مولدوفا لاستئناف وفاء مولدوفا بالتزاماتها وفق عقود توريد الغاز لجمهورية ترانسنيستريا، وكذلك العمل لبدء حوار مباشر بين مولدوفا وروسيا وأوكرانيا لحل مشكلة الغاز وعودة إمدادات الغاز الروسية إلى نفس المستوى".

المصدر: تاس