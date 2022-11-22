محاولة بايدن إجراء حوار مع ديك رومي تثير سخرية الأمريكيين

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاولته محاكاة إجراء حوار مع ديك رومي، سخرية مشاهدي قناة "GOP War Room" على يوتيوب.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره خلال احتفالات عيد الشكر، بايدن وهو يتقدم نحو ديك رومي، ويبدأ في إلقاء خطابه ومقاطعته من خلال محاولة بدء حوار مع الطير.

ويعتبر عيد الشكر الذي يحتفل به الأمريكيون مرة كل عام، مناسبة للتعبير على الشكر على النعم التي يتمتع بها الشعب الأمريكي، ومن أبرز تقاليد الاحتفال به تناول وجبة تضم بالضرورة ديكا روميا.

تجدر الإشارة إلى أن الأمريكيين بدأوا الاحتفال بـ"عيد الشكر" من خلال العفو عن ديك رومي عام 1963.

المصدر: وكالات