بوتين يعزي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في ضحايا الزلزال

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فيما يتعلق بالضحايا والدمار واسع النطاق الناجم عن الزلزال في إندونيسيا.

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وجاء في برقية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازيّ الحارة فيما يتعلق بحجم الضحايا والدمار واسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال في مقاطعة جاوة الغربية. أرجو نقل عبارات التعاطف والدعم الصادقين إلى أسر الضحايا وأصدقائهم، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة شانجور بإندونيسيا يوم أمس، 21 نوفمبر، مما أودى بحياة 162 شخصا، كما أصيب المئات، ودمرت آلاف المنازل أو لحقت بها أضرار جسيمة. وقد توجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى منطقة الكارثة، كما أرسلت البحرية الإندونيسية 400 من مشاة البحرية للمساعدة في الإجلاء والبحث عن ضحايا الزلزال.

المصدر: نوفوستي