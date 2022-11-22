مسؤول تركي: لقاء أردوغان والسيسي جيد واللقاء مع الأسد يجب أن يتم

قال رئيس حزب الحركة القومية في تركيا دولت باهتشيلي، إن لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "جيد"، لكن يجب أن يتم اللقاء أيضا مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشار باهتشيلي إلى أن "اللقاء الذي أجراه رئيسنا أردوغان مع السيسي في قطر هو لقاء صحيح وجيد"، معتبرا أنه "مع ذلك، لا ينبغي أن نكتفي بذلك، بل يجب لقاء بشار الأسد، وتشكيل إرادة مشتركة ضد المنظمات الإرهابية".

يذكر أن حزب الحركة القومية هو جزء من التحالف الحاكم مع أردوغان.

المصدر: RT