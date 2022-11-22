مصرع 36 شخصا بحريق في مصنع وسط الصين

لقي 36 شخصا مصرعهم ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين جراء حريق اندلع بمصنع في وسط الصين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الحريق اندلع "عصر الإثنين في مصنع بمدينة أنيانغ في مقاطعة هينان بوسط الصين"، دون أن تدلي الوكالة بمزيد من التفاصيل.

ولم تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن سبب الحريق، فيما بدأت السلطات الصينية التحقيق في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن حادثا مشابها وقع سنة 2019، تمثل في انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ، التي تبعد 260 كيلومترا من شنغهاي، أدى إلى مقتل 78 شخصا وخسائر أخرى مادية.

المصدر: وكالات