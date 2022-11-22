الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف التصعيد في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن تؤكد ضرورة وقف التصعيد بسوريا، وتعارض العمل العسكري غير المنسق في العراق على خلفية عملية "المخلب السيف" التركية.

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وجاء في بيان خطي صدر عن برايس: "تعبر الولايات المتحدة عن تعازيها الخالصة في مقتل السكان المدنيين في سوريا وتركيا. ندعو إلى وقف التصعيد في سوريا لحماية المدنيين ودعم الهدف المشترك وهو القضاء على تنظيم داعش. ونواصل معارضة أي عمليات عسكرية غير منسقة في العراق تنتهك سيادة هذه البلاد".

وأفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الاثنين، بأن القوات التركية قامت بتحييد 184 إرهابيا خلال يومين من عملية "المخلب-السيف" في شمال سوريا والعراق. وجرت العملية العسكرية التركية بمشاركة أكثر من 50 طائرة و20 مسيرة بدعم من المدفعية. وأفادت وسائل إعلام تركية بأن مقاتلات "إف-15" التركية استأنفت غاراتها على المناطق السورية أمس الاثنين بعد أن تعرضت بلدات حدودية تركية لإطلاق نار من سوريا.

المصدر: تاس