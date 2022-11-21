الجيش الأمريكي يمنح كوخافي وسام الاستحقاق العسكري

منح الجيش الأمريكي، يوم الاثنين، وسام الاستحقاق العسكري لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تقليد أفيف كوخافي، تقديرا لتعزيز مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العسكرية في الشرق الأوسط، وتقديرا لتعميق وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتسلم الجنرال الإسرائيلي الوسام من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، وذلك في حفل رسمي أقيم اليوم في منزل رئيس هيئة الأركان المشتركة في واشنطن.

وقال الجيش الأمريكي إنه تم تقليد كوخافي نظرا للتميز الاستثنائي في إطار خدمته كرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الأربع سنوات الأخيرة من يناير 2019 إلى كانون يناير 2023.

وأفاد بأنه وكجزء من إنجازاته خلال فترة توليه رئاسة الأركان، جسد الجنرال كوخافي روح التعاون عبر تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معززا مكانة إسرائيل كرائدة على المستوى الأمن الإقليمي، وذات قدرات وفعالية عسكرية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الجنرال كوخافي جسد قيادة استراتيجية استثنائية عبر الاستفادة من المبادرات الدبلوماسية لاتفاقات إبراهيم، وتوظيفها في تعميق العلاقات العسكرية الثنائية.

وقاد كوخافي العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال نقل المسؤولية الإقليمية للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي (EUCOM) إلى القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM).

المصدر: RT