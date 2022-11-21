سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية في كولومبيا (فيديو)

سقطت طائرة صغيرة في منطقة سكنية بمدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة على موقع "تويتر" اليوم الاثنين.

🇨🇴 | URGENTE: Avioneta se desploma en una zona residencial en Medellín, Colombia. pic.twitter.com/EWndSU5jPr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2022

وذكرت خدمات الطوارئ بالمدينة أن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص، وأنها أصابت منزلا واحدا على الأقل في منطقة بيلين روساليس.

وأظهرت صور وفيديوهات آثار تحطم الطائرة وتصاعد الدخان من المنطقة السكنية.

🇨🇴 | URGENTE: Una avioneta se estrella en zona residencial de Medellín en Colombia, según informa el alcalde de la ciudad.

pic.twitter.com/me4sCLxI5c — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2022

المصدر: وكالات