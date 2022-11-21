 
مباشر

سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية في كولومبيا (فيديو)

أخبار العالم

سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية في كولومبيا (فيديو)
RT
سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية في كولومبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u80k

سقطت طائرة صغيرة في منطقة سكنية بمدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة على موقع "تويتر" اليوم الاثنين.

وذكرت خدمات الطوارئ بالمدينة أن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص، وأنها أصابت منزلا واحدا على الأقل في منطقة بيلين روساليس.

وأظهرت صور وفيديوهات آثار تحطم الطائرة وتصاعد الدخان من المنطقة السكنية.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)