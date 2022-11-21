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"غير قميصك".. الأمن في قطر يمنع صحفيا أمريكيا من دخول ملعب أحمد بن علي بسبب ألوان علم المثليين (صور)

أخبار العالم

Globallookpress
جماهير من الولايات المتحدة في مونديال قطر
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أفاد صحفي أمريكي يغطي مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بأنه أوقف لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا رسم عليه علم المثليين.

ونشر الصحفي غرانت وال الذي يعمل لصالح شبكة "cbs" الأمريكية تغريدة على "تويتر" قال فيها "إنه وأثناء دخوله ملعب أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له عليك أن تغير قميصك.. هذا غير مسموح به".

وأضاف في تغريدة ثانية أنه تم إيقافه 25 دقيقة، حيث ذكر: "أنا بخير، لكن هذه كانت محنة غير ضرورية.. أنا في المركز الإعلامي.. ما زلت أرتدي قميصي.. تم احتجازي قرابة نصف ساعة".

واختتم تغريدته بالقول: "انطلقوا أيها المثليون".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + "تويتر"

مونديال قطر

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