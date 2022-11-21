"غير قميصك".. الأمن في قطر يمنع صحفيا أمريكيا من دخول ملعب أحمد بن علي بسبب ألوان علم المثليين (صور)

أفاد صحفي أمريكي يغطي مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بأنه أوقف لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا رسم عليه علم المثليين.

ونشر الصحفي غرانت وال الذي يعمل لصالح شبكة "cbs" الأمريكية تغريدة على "تويتر" قال فيها "إنه وأثناء دخوله ملعب أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له عليك أن تغير قميصك.. هذا غير مسموح به".

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkHpic.twitter.com/HEjr0xzxU5 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

وأضاف في تغريدة ثانية أنه تم إيقافه 25 دقيقة، حيث ذكر: "أنا بخير، لكن هذه كانت محنة غير ضرورية.. أنا في المركز الإعلامي.. ما زلت أرتدي قميصي.. تم احتجازي قرابة نصف ساعة".

واختتم تغريدته بالقول: "انطلقوا أيها المثليون".

I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays 🌈 https://t.co/S3INBoCz89 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + "تويتر"