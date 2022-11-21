بايدن يعفو عن "شوكولاتة" و"دلوعة" في عيد الشكر.. فيديو

أعفى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الديكين الروميين "شوكولاتة" و"دلوعة" في عيد الشكر، ودعا الأمريكيين إلى أن يكونوا شاكرين ومتحدين.

قال بايدن مازحا: "سأكون موجزا، لا أحد يحب الديك الرومي باردا"، وخلال ذلك، نبح كلبه عليه وعلى الديكين. وقال بايدن "لا تدعوه يقفز".

وذكر بايدن الأمريكيين بمغزى العطلة المقبلة، قائلا: "هذا وقت خاص".

وأضاف: "بصفتنا أعظم دولة على وجه الأرض، فلنكن شاكرين".

وتابع: "أيها الشعب، وسط كل الخلافات السياسية التي تسمعون عنها، دعونا نتذكر شيئا واحدا، إنها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد شيء خارج عن سيطرتنا، وعن سيطرة بلدنا، إذا فعلنا ذلك معا".

المصدر: نوفوستي