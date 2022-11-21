تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجا على "مشاهد ضوئية"

استدعت أنقرة سفير السويد لديها للاحتجاج على عرض مقاتلين أكراد مشاهد بتقنية الإسقاط الضوئي، على واجهة سفارة تركيا في ستوكهولم.

وكالة الأناضول التركية ذكرت أن "الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي في أنقرة، وتدين دعاية التنظيم الإرهابي التي عُكست على مبنى تابع للسفارة التركية في ستوكهولم". دون مزيد من التوضيحات.

وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر دبلوماسي تركي، (قالت إنه طلب عدم كشف هويته)، أنه "أبلغنا سفير السويد إدانتنا عرض مجموعات على صلة بحزب العمال الكردستاني بواسطة الإسقاط الضوئي مشاهد دعاية إرهابية ومهينة لرئيسنا (...) على (واجهة) مبنى سفارتنا في ستوكهولم".

يأتي الموقف التركي عقب نشر "لجنة التضامن من أجل "روج آفا" (التسمية الكردية للمناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية")، في السويد مقطع فيديو يتضمن دعما لـ "وحدات حماية الشعب" (العمود الفقري لـ "قسد") التي تصنفها أنقرة بأنها منظمة إرهابية.

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والفيديو غير المؤرخ يظهر مشاهد تم عرضها بتقنية الإسقاط الضوئي على واجهة السفارة التركية في ستوكهولم تندد بروابط مفترضة بين أنقرة وتنظيم "داعش"، كما استخدام مفترض للجيش التركي للأسلحة الكيميائية ضد مقاتلين أكراد.

وقال المصدر الدبلوماسي إن أنقرة طلبت "كشف هويات مرتكبي هذه الأفعال واتّخاذ التدابير اللازمة بحقّهم".

وتتّهم تركيا السويد وفنلندا المرشحتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بالتساهل مع "حزب العمال الكردستاني" وحلفائه على غرار "وحدات حماية الشعب".

ومنذ مايو الماضي تعرقل أنقرة انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي، وقد وقّعت معهما في يونيو مذكرة تفاهم تربط انضمامهما إلى التكتل الدفاعي بمكافحتهما الحركات الكردية ومناصريها على أراضيهما.

المصدر: "الأناضول" + "أ ف ب"