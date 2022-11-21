تركيا ترحّل سائحا نشر شريطا مصورا ساخرا عقب تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول (فيديو)

أصدرت إدارة الهجرة التركية بيانا أعلنت فيه ترحيل سائح نشر مقطع فيديو ساخر عقب تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول.

ويظهر في المقطع المصور الذي يشير إليه بيان إدارة الهجرة، 3 سياح وهم يصورون مقطعا بشارع الاستقلال وسط اسطنبول.

وأوضح البيان أنه نتيجة للتحريات الأمنية تبين أن المقطع المتداول جرى تصويره قبل وقوع التفجير الإرهابي بهدف "المزاح".

وأكد أن نشر المقطع المصور عقب أيام من التفجير الإرهابي "عمل غير مسؤول وتحريضي".

وحذّر من أن نشر المقطع المصور بشكل "تحريضي وسوء نية"، يضر بأجواء الاستقرار في تركيا، ويؤدي إلى الصدام بين المواطنين والسياح والأجانب.

İstiklal Caddesi'nde Video Çeken Yabancılar Hakkında Basın Açıklaması



Üç turist tarafından çekilen videonun, saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmış olması hem sorumsuzca hem de provokasyona açık bir paylaşım olarak değerlendirilmektedir.



⬇️⬇️⬇️https://t.co/mRDDWCQCBWpic.twitter.com/8eIAvVdX7J — Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) November 21, 2022

وأفاد ببدء "الإجراءات الإدارية اللازمة حول هذا التصرف غير المسؤول".

ولفت بيان إدارة الهجرة إلى أن الأشخاص الـ3 الذين يظهرون في المقطع المصور غادر منهم اثنان تركيا يومي 8 و10 نوفمبر الجاري، فيما تتواصل الإجراءات الإدارية لتأمين خروج الشخص الثالث من البلاد.

وأكد أن إدارة الهجرة تنفذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كل "التصرفات الفردية" المماثلة التي قالت إن من غير الممكن تعميمها على جميع الأجانب في البلاد.

المصدر: قناة "trt" التركية