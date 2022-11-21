 
مباشر

تركيا ترحّل سائحا نشر شريطا مصورا ساخرا عقب تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول (فيديو)

أخبار العالم

تركيا ترحّل سائحا نشر شريطا مصورا ساخرا عقب تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول (فيديو)
AFP
تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7zz

أصدرت إدارة الهجرة التركية بيانا أعلنت فيه ترحيل سائح نشر مقطع فيديو ساخر عقب تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول.

ويظهر في المقطع المصور الذي يشير إليه بيان إدارة الهجرة، 3 سياح وهم يصورون مقطعا بشارع الاستقلال وسط اسطنبول.

وأوضح البيان أنه نتيجة للتحريات الأمنية تبين أن المقطع المتداول جرى تصويره قبل وقوع التفجير الإرهابي بهدف "المزاح".

وأكد أن نشر المقطع المصور عقب أيام من التفجير الإرهابي "عمل غير مسؤول وتحريضي".

وحذّر من أن نشر المقطع المصور بشكل "تحريضي وسوء نية"، يضر بأجواء الاستقرار في تركيا، ويؤدي إلى الصدام بين المواطنين والسياح والأجانب.

وأفاد ببدء "الإجراءات الإدارية اللازمة حول هذا التصرف غير المسؤول".

ولفت بيان إدارة الهجرة إلى أن الأشخاص الـ3 الذين يظهرون في المقطع المصور غادر منهم اثنان تركيا يومي 8 و10 نوفمبر الجاري، فيما تتواصل الإجراءات الإدارية لتأمين خروج الشخص الثالث من البلاد.

وأكد أن إدارة الهجرة تنفذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كل "التصرفات الفردية" المماثلة التي قالت إن من غير الممكن تعميمها على جميع الأجانب في البلاد.

المصدر: قناة "trt" التركية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)