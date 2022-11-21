 
مباشر

إدارة أردوغان تتهم حلفاءها الغربيين بمحاولة زعزعة استقرار تركيا

أخبار العالم

إدارة أردوغان تتهم حلفاءها الغربيين بمحاولة زعزعة استقرار تركيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7z5

اتهم رئيس دائرة الاتصالات لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون حلفاء أنقرة الغربيين، بمحاولة زعزعة استقرار تركيا بشكل مباشر وغير مباشر، بدعمهم للإرهابيين.

وقال ألتون: "يجب على حلفاؤنا الغربيون التفكير بشكل جيد ودقيق في دعمهم. إنهم يحاولون بشكل مباشر أو غير مباشر زعزعة استقرار الوضع في بلدنا. ودعمهم يؤدي موت أتراك أبرياء لا ذنب لهم في شيء".

إقرأ المزيد
ألمانيا تدعو تركيا إلى رد على الأكراد يتوافق مع القانون الدولي
ألمانيا تدعو تركيا إلى رد على الأكراد يتوافق مع القانون الدولي

ورفضت إدارة أردوغان الحجج الغربية حول الاستخدام الاستراتيجي لبعض الجماعات الإرهابية ضد البعض الآخر، واعتبرتها "مهزلة".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق إن "بي كي كي" الإرهابي هو "تنظيم للاستخبارات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "حزب الشعوب الديمقراطي التركي هو الامتداد السياسي لـ بي كي كي".

وأكد صويلو في تصريح آخر أن سلطات بلاده لا تقبل تعازي السفارة الأمريكية في ضحايا الهجوم، الذي وقع في 13 نوفمبر في اسطنبول، وقتل على أثره 6 أشخاص وأصيب أكثر من 80. ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

المصدر: تاس

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)