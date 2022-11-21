إدارة أردوغان تتهم حلفاءها الغربيين بمحاولة زعزعة استقرار تركيا

اتهم رئيس دائرة الاتصالات لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون حلفاء أنقرة الغربيين، بمحاولة زعزعة استقرار تركيا بشكل مباشر وغير مباشر، بدعمهم للإرهابيين.

وقال ألتون: "يجب على حلفاؤنا الغربيون التفكير بشكل جيد ودقيق في دعمهم. إنهم يحاولون بشكل مباشر أو غير مباشر زعزعة استقرار الوضع في بلدنا. ودعمهم يؤدي موت أتراك أبرياء لا ذنب لهم في شيء".

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ورفضت إدارة أردوغان الحجج الغربية حول الاستخدام الاستراتيجي لبعض الجماعات الإرهابية ضد البعض الآخر، واعتبرتها "مهزلة".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق إن "بي كي كي" الإرهابي هو "تنظيم للاستخبارات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "حزب الشعوب الديمقراطي التركي هو الامتداد السياسي لـ بي كي كي".

وأكد صويلو في تصريح آخر أن سلطات بلاده لا تقبل تعازي السفارة الأمريكية في ضحايا الهجوم، الذي وقع في 13 نوفمبر في اسطنبول، وقتل على أثره 6 أشخاص وأصيب أكثر من 80. ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

المصدر: تاس