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ألكسندر لافرنتييف يرأس الوفد الروسي في مباحثات أستانا بخصوص سوريا

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ألكسندر لافرنتييف يرأس الوفد الروسي في مباحثات أستانا بخصوص سوريا
AFP
المبعوث الروسي للشؤون السورية، ألكسندر لافرنتييف
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك صمادياروف، بأن المبعوث الروسي للشؤون السورية، ألكسندر لافرنتييف، سيرأس الوفد الروسي في مباحثات أستانا بخصوص سوريا.

وأضاف أن السيد سلجوق أونال مسؤول الشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية سيمثل أنقرة في المباحثات، وسيمثل الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر حجي، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان ممثلا عن دمشق، وأحمد توما ممثلا عن المعارضة السورية.

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ومن المقرر أن يحضر المباحثات التي ستنعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي الـ22 – 23 من نوفمبر، عدد من الوفود ممثلة عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب.

ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الـ19 بخصوص الأزمة السورية والمعروف بـ"صيغة أستانا".

 

المصدر: تاس

 

 

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