السفير الإيراني: طلبنا من العراق نزع سلاح الجماعات المناوئة لإيران وبغداد طلبت مهلة

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق صرح بأن طهران طلبت من العراق ضبط حدوده ونزع سلاح الجماعات الكردية المناهضة لإيران.

إقرأ المزيد

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بغداد أعلن في تصريحات لقناة "العهد" العراقية أن بلاده طلبت من العراق "مسك الحدود" و"نزع سلاح الجماعات المناوئة لإيران وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين".

وذكر السفير الإيراني أن العراق طلب "مهلة" فيما بخص موضوع نزع السلاح من الجماعات المناوئة لإيران، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح"، علاوة على الإشارة إلى دراسة "موضوع تبادل المطلوبين بناء على مذكرة بين النظام القضائي العراقي والإيراني".

ar.irna.ir

المصدر: إرنا