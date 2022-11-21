صحيفة: الغرب يواجه مشكلة جدية بسبب نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تواجه تحديا بسبب استنفاد مخزونات الأسلحة التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح ممثل دولة عضو في حلف الناتو قوله: "الغرب في وضع صعب. تم بالفعل تسليم العديد (من الأسلحة لأوكرانيا). يتعين على الدول الغربية أن تحفر أعمق في احتياطياتها".

وأضاف أن إقرار المشكلة الخاصة بنقص الأسلحة يتطلب اتخاذ "إجراءات استراتيجية وطويلة الأجل".

وأشار إلى أن موسكو تملك بدورها مخرونات كبيرة من المعدات العسكرية. وتابع: "تعمل المصانع الروسية لإنتاج قذائف المدفعية على نوبتين و3 نوبات".

المصدر: نوفوستي