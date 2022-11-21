أكدت صحيفة "غازيتا ويبوركزا" نقلا عن خبير السياسة البولندي، ليزيك سيكولسكي، أن رفض كييف الاعتراف بمسؤوليتها عن مذبحة فولين أمر شائن، بعد المساعدات العسكرية التي تقدمها وارسو لها.

وقالت الصحيفة: "كيف يحدث ذلك، أوكرانيا لم تعتذر حتى يومنا هذا عن مذبحة فولين، وتمنع منذ 30 عاما إخراج جثث ضحايا هذه الإبادة الجماعية".

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وانتقد سيكولسكي بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس ياسين، الذي وصف بولندا تحبّبا بأنها "خادم للشعب الأوكراني".

وأضاف: "بولندا تبرعت بأكثر من 300 دبابة لأوكرانيا، وليس لدينا بديل عنها. واليوم، بولندا هي الراعي الرئيسي لكييف. السؤال: هل من مصلحتنا الدخول في صراع مع روسيا" من أجل أوكرانيا؟

المصدر: نوفوستي