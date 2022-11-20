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كازاخستان.. توكايف يعد الشعب بتغييرات جذرية في حال تأكيد فوزه

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كازاخستان.. توكايف يعد الشعب بتغييرات جذرية في حال تأكيد فوزه
Globallookpress
قاسم جومارت توكاييف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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وعد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الناخبين بتغييرات جذرية في اقتصاد البلاد، وذلك في كلمة ألقاها بأحد مراكز الاقتراع وسط ترجيح الاستطلاعات فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة.

وقال: "سوف نعمل على رفع مستوى رفاهية المواطنين ولجعل كل هذه الأهداف واقعا ملموسا، نحن بحاجة إلى وحدة الصف وهو ما أدعوكم إليه جميعا".

وحسب بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها ثلاثة معاهد بحثية، فاز توكاييف في الانتخابات بأكثر من 82 في المئة من الأصوات، حسب استفتاء الناخبين أمام مراكز الاقتراع.

وستعلن اللجنة المركزية للانتخابات في البلاد عن النتائج الأولية للانتخابات قبل ظهر الاثنين.

المصدر: نوفوستي

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